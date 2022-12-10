10 Aralık 2022 Cumartesi

Batistuta & Messi


 Dünya Kupaları'ndaki 10. golünü atan Lionel Messi, Gabriel Batistuta'ya ait olan Dünya Kupası'nda en çok gol atan Arjantinli oyuncu rekorunu egale etti.

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