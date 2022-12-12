12 Aralık 2022 Pazartesi

Bir Hayalin Sonu


  Cristiano Ronaldo: “Ülkem için Dünya Kupası’nı kazanmak, tüm kariyerim boyunca kurduğum en büyük hayaldi. Takım arkadaşlarıma ve ülkeme hiçbir zaman sırt çevirmedim.”

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