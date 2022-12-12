Juanma Lillo'dan Muazzam Açıklama

Pep Guardiola'nın eski yardımcısı Juanma Lillo: "Futbol bitti, şimdi adını koyamadığım şey ortaya çıktı. Oyunun amacı alt üst oldu. Artık taraftardan çok tüketici arıyorlar. Futbol sektörünün, TV gelirlerine ihtiyacı var. Buna rağmen Dünya Kupası'ndaki tüm maçları izledim."

Futbolda artık her şey küreselleşti. Norveç'te ve Güney Afrika'da birer antrenmana gidin, ikisinde de aynı şeyleri görürsünüz. İyi çalımcılar bitti dostum. Nerede bunlar? Hiçbirini göremiyorum."

Yarattığımız karmaşanın farkında bile değiliz. Bir metodolojiyi Dünya Kupalarına sızacak kadar küreselleştirdik. Geçen gün Kamerun-Brezilya maçı vardı. Devre arasında oyuncuların formasını değiştirseniz, farkına bile varmazsınız. Hepsi aynı tip futbolcu."

"Her şey 'dos toques'. İki dokunuş. Bütün futbolcular iki dokunuşla çalıştıkları için, hepsi sahada iki dokunuşu oynuyorlar. Çalım yok, hiçbir şey yok. Bunları, bu yöntemlerin büyük bir temsilcisi olarak söylüyorum. Pişman bir baba gibiyim.

"Şimdi futbolda herkesin, yüksek blok ve alçak bloktan bahsetmesi komik... Bildiğim tek blok, apartman blokları. Futbolun anlaşılmasını zorlaştıran kelimeler bulma hevesiniz, beni inanılmaz sinirlendiriyor."

Artık kötü oyuncu kalmadı ama istisnai oyuncu da kalmadı. Kötüleri yok edeceğiz derken iyileri de yok ettik. Herkes iki dokunuş oynuyor, dripling kalmadı, çalım bitti."

"Manchester City'de ceza sahasına en son gelen oyuncunun, şut atan ilk oyuncu olduğunu söylerdim. Bunu çalıştırdığım takımlarda forvetlerime de her zaman söylüyorum: Kaleye ne kadar yaklaşırsanız, gol atmaktan o kadar uzaklaşırsınız."

Biraz da bakış açısı hakkında konuşalım. İnsanlar, Ronaldo'nun son 16 turunda yedek kalmasından ve bunun harika bir karar olduğundan bahsediyor. Ne de olsa, iyi biten her şey iyidir. Ama maç bitene kadar hiçbir şey söylemiyorsunuz. Buna, fırsatçılık denir."

"Futbol hakkında duyduğunuz görüşlerin ne kadarı maçların başında söylendi? Maçtan önce söylenen görüşlere, yorumlara dikkat verin. Maçtan sonra herkes çok zeki. Portekiz 2-0 kaybetseydi, Ronaldo'nun yedek kalması korkunç bir karar olurdu."

"Futbolu eski haline nasıl döndüreceğimizi merak ediyor musunuz? Etmeyin. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Etrafımızdaki kültür, bizi şekillendiriyor. Yeni nesiller, çok doğal bir şeymiş gibi VAR'a bile alışacak. Gerçek bu."



