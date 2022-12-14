14 Aralık 2022 Çarşamba

Usta Ve Çırak


 2014 ve 2022 Julian Alvarez idolü ile gol atıyor artık.

Ortayı Yapan zaman:
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