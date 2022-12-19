19 Aralık 2022 Pazartesi

Messi'nin Bu Turnuvada Yaptıkları


 🐐Lionel Messi'nin şampiyon olarak tamamladığı 2022 Dünya Kupası istatistikleri;

⛳️7 Maç ⚽7 Gol 🎯3 Asist 🌟Altın Top Ödülü
Ortayı Yapan zaman:
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