9 Aralık 2022 Cuma

Gerçekten İnanılmaz


 Rafael van der Vaart: "Messi'nin attığı pas bu dünyadan değil. Böyle bir pas attığına inanamıyorum. O, bu sahada ve bu dünyada öyle bir pası atabilecek tek kişi."

Ortayı Yapan zaman:
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