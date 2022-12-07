7 Aralık 2022 Çarşamba

Sürpriz Kral


 🇵🇹 Gonçalo Ramos, 2022 Dünya Kupası'nda hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

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