2 Aralık 2022 Cuma

Bir Devrin Sonu


 Uruguay için Muslera ve Suarez dönemi biter turnuva sonrası bana göre.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 