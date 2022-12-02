2 Aralık 2022 Cuma

Dünyaları Kaçırdı


 Lukaku resmen acayip pozisyonları harcadı. İnanılmaz goller kaçtı ve Belçika için turnuva bitti.

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