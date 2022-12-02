2 Aralık 2022 Cuma

Kaptan Dönüyor


 Bu kadar Dünya kupası yeter gel kaptan işimiz var burada.

Ortayı Yapan zaman:
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