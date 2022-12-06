6 Aralık 2022 Salı

Yunus İle Yola Devam


 🦁 Galatasaray, Yunus Akgün ile Mayıs 2026’ya kadar resmi sözleşme imzaladı.

👉 Maaş: 15 milyon TL + Bonus 👉 Serbest kalma maddesi: 14 milyon euro + sonraki satıştan %20 pay
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