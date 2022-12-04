4 Aralık 2022 Pazar

Canavar KM


 Kylian Mbappe, Dünya Kupası tarihinde 24 yaşına basmadan önce sekiz gole ulaşan ilk oyuncu oldu.

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