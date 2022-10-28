28 Ekim 2022 Cuma

Yine Yeniden Milli Takımda


 🇵🇹 Galatasaray'ın yıldızı Sergio Oliveira, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

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