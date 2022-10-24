Okan Buruk'tan Açıklama

Güzel giden bir oyundu. Türkiye’deki hakemlerin işleri, güzel giden işleri bozmak. Futbol hızlansa durduruyorlar. Güzel oynansa başka bir şey buluyorlar. Maçın içinde çok fazla şey oldu. Bu hafta böyle bir savaşın olacağını biliyorduk. Bu savaşta iki maçta puan kaybettik. Takım olarak futbol adına iyi şeyler yapmaya çalıştık. Çok iyi oynadık. 10 kişiyken bile net pozisyonlara girdik. Değerlendiremedik. Oyuncularım çok iyi mücadele etti ve ellerinden gelen her şeyi yaptı. Tek kızgınlığım son dakikadaki korner atışında bazı oyuncuların çok gereksiz şekilde ceza sahası içine gitmesiydi. Paslaşmayla bitirebileceğimiz bir maçı üzücü şekilde bitirdik. Sonradan yine gol pozisyonu bulduk.”
“Ali Palabıyık’a rağmen çok gol pozisyonuna girdik ama olmadı. Çok üzgünüz. Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı bir savaş başladı. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Sadece hakemler açısından değil, dışarıdan da bunun birçok yerden etkisini görüyoruz. Bununla savaşacağız. Savaşmaktan başka çaremiz yok. Bugün nasıl maça başladıysak, nasıl güzel bir futbol oynadıysak, nasıl iki gol atıp birçok pozisyona girdiysek buna devam edeceğiz. Hiç merak etmesinler. Biz bu savaşın içerisinde varız. Bundan sonra onlar da gerekeni yapar. Biz de gerekeni yaparız. Büyük Galatasaray taraftarı da gerekeni yapacaktır. Hiç merak etmesinler. Galatasaray’a yapılan bu iş sadece burada kalacak bir iş değil. Onlar da gerekeni yapar.”
“Oyuncularımın emeklerinden dolayı onları tebrik ediyorum. Bir son dakika golüyle berabere kaldık. Bundan dolayı üzgünüm. Aynı hakemler bu işin içinde devam ediyor. Onlara güvenelim ve destek olalım diyoruz ama mevcut düzen içerisinde bunun zor olduğunu görüyoruz. İnşallah bir değişim olur; ama çok ümidim yok."
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