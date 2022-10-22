22 Ekim 2022 Cumartesi

Örnek Sporcu


 Disiplini ve çalışkanlığı ile gençlere gerçekten iyi örnek oluyor.

Ortayı Yapan zaman:
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