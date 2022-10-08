8 Ekim 2022 Cumartesi

Grande Terim


Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi'nde 1990'lar 2000'ler 2010'larda görev yapan 8 hocadan biri. (Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger, Carlo Ancelotti, Mircea Lucescu, Louis van Gaal, Guus Hiddink, Walter Smith)

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 