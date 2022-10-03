3 Ekim 2022 Pazartesi

Hat Trick Kardeşliği


 Haaland ve Foden M.United'a üçer gol attı çok acayip maçtı.

Ortayı Yapan zaman:
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