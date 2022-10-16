16 Ekim 2022 Pazar

Rashica'dan Açıklama


 Takım ve benim için hayal kırıklığı oldu. Taraftarımızı da hayal kırıklığına uğratmış olduk. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Pozitif şeylere odaklanarak önümüzdeki maçlara da kazanmak için çıkacağız.”  

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