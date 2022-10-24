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İcardi'den Açıklama
Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum. Baştan golleri bulduk. Hocamızın istediği şekilde oynuyorduk. 30. dakikada hakem hatası diyebileceğim bir karardan dolayı takımın ve oyunun kontrolü elimizden çıktı. 10 kişiyle 60 dakikayı oynamak da kolay değil. Neden sürekli hakemler bize karşı hata yapıyorlar bunu anlamıyoruz. Her antrenmanda elimden geleni veriyorum, maçlarda da aynı şekilde… Hocamın da güvenine sahibim. Her maçta takımıma da yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir takım oyuncusu olmaya çalışıyorum. Her zaman en iyisini yapmaya çalışacağım.”
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