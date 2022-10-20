Okan Hoca'dan Açıklama

Sorunumuz hem skor üretememek hem de maç oynamamaktı. Böyle geniş bir kadro için haftada tek maç çok zor. Bu hafta kupada daha az süre oyuncular isteklerini sahaya koydular. Maçın başından sonuna kadar rakibi önemseyip saygı duydular. Ellerinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştılar. İstediğimiz oyun anlayışını sahaya koymaya çalıştılar. Lig maçlarında kaybettiğimiz dönemler oldu. Maçın başından sonuna kadar aynı ciddiyet, hırs ve konsantrasyon vardı.”
“Gol atma sorunu sezon başından beri en büyük sıkıntımızdı. Çok fazla pozisyona giriyoruz. Türkiye Kupası’nda kiminle oynuyorsanız sonlandırmak, sonuçlandırmak önemli. Oyuncularımın gösterdiği performanstan çok memnunum. Bizim içi hafta sonuna bir güven oldu. En önemlisi bize destek veren taraftar. Taraftarımız Galatasaray takımının sahaya ruhunu koymasına etkisi oldu. Seyircimiz hep bizi destekliyor, her zaman yanımızda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizim onlara layık oyunu ortaya koymamız gerekiyor. Geçen hafta bunu yapamadık ama kupada yaptık. Hedefimiz lig maçında aynı oyunu ortaya koyabilmek.”
"Geniş bir kadromuz var. Geçen seneki 13.’lük beklenmeyen bir şey. Bu 13.’lük bize Türkiye Kupası’nda bu turda maç oynama şansı verdi. Bundan sonraki haftalarda oyuncu seçiminde zorlanacağız. İyi olduğumuz zaman her şey yolunda ama kötü bir maç geçtiğinde herkes neden oynamadı diye 7-8 oyuncu sayabiliyor. Bu, bizim takımımızın şu andaki zorluğu. Kasım sonrasında iki maçlı haftalar başlıyor. O haftalarda kadromuzu net şekilde kullanabileceğiz. Bugünden çıkardığımız iyi oyun, istek ve sorumluluk ve bunu hafta sonuna taşımak istiyoruz.
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