3 Ekim 2022 Pazartesi

Kuzeyden Gelen Gol Makinesi


 🇳🇴 𝗞𝘂𝘇𝗲𝘆𝗶𝗻 𝗞𝗿𝗮𝗹ı: 𝗘𝗿𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗛𝗮𝗮𝗹𝗮𝗻𝗱

Erling Haaland, Manchester City formasıyla çıktığı 11 maçta 20 gole katkı sağladı. ⛳️ 11 maç ⚽️ 17 gol 🎯 3 asist
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