Okan Hocadan Açıklamalar

Bugün maçın başlangıcı olarak geçen haftaya göre daha tutuktuk. Olimpiyat Stadı’nda oynamak zordur. Eskiden ben de burada oynadım. Maçı n başlangıcı çok iyi değildi; ama devamında top bizdeydi. Daha fazla pozisyona giren taraftık. Rakibin yön değiştirmelerle net olmasa da pozisyonları oldu. Daha sonra kırmızı karttan sonra 11’e 10 oyun oldu. Daha iyisini yapabilirdik. İlk yarının sonunda istediğimiz gibi net pozisyonlar yakalayamadık. İkinci yarıda bu pozisyonları bulduk. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Çok daha farklı bir maç olması gerekirdi. İki tane iptal edilen gol oldu. Onların gerçekten nasıl olduğunu bilmiyorum. İzleyip göreceğiz. İyi oynadık."
"Emre hiç maç oynamadı ama bizimle birlikte antrenman temposu içinde olması, çalışma isteği onu sahaya koymamızı sağladı. O da genel olarak iyi bir görüntü çizdi. Bir de gol attı. Ona sahalara hoş geldin diyoruz. Juan’ın girip gol atması da bizim için önemliydi. 1-0’dan sonra top bizde kaldı ve net pozisyonlar yakaladık. Daha farklı şekilde bitirebilirdik. Karagümrük 10 kişiyle çok iyi mücadele etti. Onları da kutlamak istiyorum."
"Barış formayı istiyor. Kerem de geçen hafta iyi bir oyun ortaya koydu. Bugün kapanan rakibe karşı Kerem’e uygun oyun ilk yarıda çıkmadı. Devamında Barış girdi. İstekliydi. Oyun içerisinde iyi şeyler yaptı. Daha iyisini yapacak kalitesi var. Henüz yarısını yansıtıyor. Ondan daha iyisini bekliyorum. Tüm oyuncuları kullanmaya çalışıyoruz. Yunus’un golüne çok sevindim; ama o da iptal oldu. Yunus için moral anlamında çok iyi olacaktı."
"Geniş bir kadromuz var. Herkesi oynatmaya çalışıyoruz. Giren ve çıkan tüm oyuncularımız yüzde yüzünü vermeye çalışıyor. Benim onlardan istediklerimi sahaya yansıtmaya çalıştılar. Benim için önemli olan bu. Son üç maçlık periyotta oyun olarak ileriye gitmeye çalışıyoruz. Önümüzde bir derbi var. Zorlu bir karşılaşma. Beşiktaş’ta hoca değişikliği oldu. İki takım için de önemli bir maç. Hedefimiz lig arasına kadar üç puanlarla devam edebilmek. Bugün bizim için bir başlangıçtı. Hedefimiz son iki maçı kazanarak yukarıdaki takımlara yaklaşmak."
"Bugün kazanmak önemliydi. Özellikle savunmada çok değişiklik vardı. Dönecek oyuncularımız var. Çalışma, hazırlanma, derbiyi yaşama şansımız var. Zorlu bir karşılaşma. Beşiktaş iyi bir kadroya sahip. Şenol Güneş’e hayırlı olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bu hafta oynayacakları Ümraniyespor maçı oyun ve kadro anlamında rakibi analiz etmeye yardımcı olacak. Derbiye yakışır bir şekilde çıkacağız. Taraftarımız son iç saha maçında muhteşemdi. Bugün yine bize müthiş destek verdiler. Tekrar onlarla birlikte enerji yaratıp iyi bir oyun ortaya koymak istiyoruz."
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