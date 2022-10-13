13 Ekim 2022 Perşembe

Müthiş Düello


63'—Barcelona 1-2 Inter

82'—Barcelona 2-2 Inter 89'—Barcelona 2-3 Inter 90+2'—Barcelona 3-3 Inter
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