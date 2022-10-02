2 Ekim 2022 Pazar

Mertens'ten Açıklama


 “Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız.”

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