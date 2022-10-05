18 Ekim 2022 Salı

5. Fransız Benzema


Raymond Kopa - 1958

Michel Platini - 1983 / 1984 / 1985 Jean-Pierre Papin - 1991 Zinédine Zidane - 1998 Karim Benzema - 2022
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