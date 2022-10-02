İyi Bir Sezon İçin İstekliyiz

“Zor bir maçtı. Lider bir takımla oynadık. Rakip takımın çok zorluk çıkaran, tutkulu bir taraftarı vardı. İlk maçıma çıktığım için mutluyum ama birçok şans yakalayıp gole çeviremediğimiz için mutsuzum.”
“İyi bir sezon geçirmek için çok istekliyiz. Transfer döneminde kulüp birçok kaliteli oyuncu getirdi. Bu tarz takımlar karşı şampiyon olmak için puan kazanmamız gerekiyor. O yüzden buradan puan aldığımız için mutluyuz. Her zaman kendimi geliştirmem gerekiyor. İyi olduğumu düşünüyorum ama evdeki ilk maça kendimi hazırlıyorum. En üst seviyedeki bilgilerimi, takıma yardımcı olmak ve bir şey katmak için kullanmak istiyorum.”
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