Emin'den Açıklama

“Her maça üç puan için çıkıyoruz. Kazanmak Galatasaray’ın genlerinde var. Bugün de kazandık. Çalışmalarımızı sahada gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi oyun oynayarak üç puanı aldık.”
“Elimden geleni her maç yapmaya çalışıyorum. Tüm ülkemizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. İlk yarı rakip 10 kişi kalmadan önce de iyiydik. İkinci yarı daha çok baskı yaptık, pozisyonlara girdik. Üç puanı hak ettiğimizi düşünüyorum. Haftaya oynayacağımız derbiye hazırlanacağız. İnşallah orada da galip gelip sezon sonu şampiyonluğu kutlamak istiyoruz.”
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