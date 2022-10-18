18 Ekim 2022 Salı

Kazanan Karim Benzema


 Karim Benzema: "Hiçbir zaman vazgeçmeden çalıştım. Ballon d'Or benim hayalimdi. Zor zamanlar geçirdim, asla vazgeçmedim. Her zaman daha iyisini yapmaya çalışmaya devam ettim. Şu anda bu yüzden çok daha mutluyum."

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