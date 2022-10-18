18 Ekim 2022 Salı

Kupa Canavarı KB


 🏆 UEFA Şampiyonlar Ligi

🏆 UEFA Süper Kupa 🏆 La Liga 🏆 İspanya Süper Kupası 🌟 #BallonDor Karim Benzema, bu yıl kazandıklarına bir yenisini daha ekledi.
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