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Hak Ettik
“Bu duygunun tarifi yok, kelimelerle anlatamam. Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Hayatımda giydiğim en özel formalardan bir tanesi. Bugün de gol atarak bitirdiğim için çok mutluyum. İnşallah ileriki zamanlarda bu süreci daha iyi götürüp her şeyi daha net bir şekilde anlatırım. Bu duygunun tarifi yok. Bütün hafta boyunca üç puana odaklanmıştık. Okan hocama teşekkür ediyorum bana güvenip şans verdiği için. Ne söylediyse hepsini yaptık. Zaten galip gelen taraf biz olduk oyunumuzla, hırsımızla… Hak ettiğimizi düşünüyorum.”
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