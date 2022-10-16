Ders Çıkaracağız

Kanatlar üstünden hareket etmeye çalışırken rakip orta tarafı daha iyi kapatabiliyordu. İlk yarıda iyi bir maç çıkardılar. Karşımızda kendini geliştirmiş bir takım vardı. Bunun sonucunda iki golü attıktan sonra bize dayanabildiler. İyi bir maç çıkarttıklarını söyleyebiliriz.”
“Çok kaliteli ve deneyimli oyuncularımız var. Buradan pozitif şeyleri çıkarmamız lazım. Sonuçta kaybettiğimiz ikinci maç . Dolayısıyla çok ciddiye almaya gerek yok. Buradan dersler çıkarıp kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder