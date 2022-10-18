18 Ekim 2022 Salı

Ballon D'or Benzema'nın



24 yıl sonra sahnede bir Fransız.

🇫🇷 Zinedine Zidane (1998) 🇫🇷 Karim Benzema (2022) #BallonDor
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