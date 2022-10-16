Okan Buruk'tan Açıklamalar

Dokuzuncu maçta altıncı deplasmanımız. İlk defa deplasmanda maç kaybettik. Mağlubiyetten dolayı üzüldük. İlk yarıdaki oyun bizim kalitemizde değildi. Bunun farkındayız. Özellikle top bizdeyken dikine oynamakta zorlandık. Yavaş ve geriye oynadık. Dikine gittiğimiz anlarda pozisyon bulup şanslar yarattık. Bunu daha çok yapmamız gerekirdi. İkinci yarıda daha fazla rakip sahada oynadık. Rakip takımın hızlı hücumları vardı. İki takımın da girdiği net pozisyonlar vardı. Sonuç olarak bizim kalitemizdeki bir takımın oyununu oynamadık. Topu rakip ceza sahasına ve çevresine götürdük ama bitiricilikle ilgili sorunumuz devam etti. Rakip de savunmada ve yüksek toplarda iyi oynadı. Doğru şekilde topla buluşamadık."
"Maalesef Türkiye’de VAR sistemi bugün yine çalışmadı. Şu anda mevcut düzendeki VAR hakemlerinin bu lig için yeteriz ve tehlikeli olduğunu tekrar ortaya koydu. Bugün özellikle bizim attığımız gol VAR’dan döndü. Kural bunu söylüyor; ama rakip ceza sahasında elle oynamanın da penaltı olduğunu söylüyor. VAR’daki hakemlerin orta hakemi uyarması gerekirdi. Hakemlerle uğraşmaktan yorulduk. Hakem atamalarının sadece Galatasaray’ı sinir etmek için yapıldığını net bir şekilde söyleyebilirim. Bugünkü Arda Kardeşler ataması, Yaşar Kemal Uğurlu ataması… Bunlar hem oyuncuların hem taraftarın sinirini bozmak için yapılan atamalar. Bunda önceden kötü niyet aramıyorduk ama artık yavaş yavaş aramaya başladık."
"Uzatma süresinin bu kadar kötü şekilde kullanılması… Kaleciye sarı kart göstermemesi… Türk futbolunun en büyük sıkıntısı hakemler. Maçları durduran, oynatmayan hakemler… Bugün bir kez daha ortaya çıktı. VAR sisteminin olumsuz olduğunu, kötü çalıştığını tüm Türkiye söylüyordu. Bunu tekrar gördük. Kaybettiğimiz için üzüntülüyüz. Kimin hakkı verilecekse verilsin. Her hafta burada birisini idare ediyorlar. Türkiye’de mevcut VAR hakemlerinin sabitlenmesi Türk futbolu için sakıncalı ve tehlikeli bir hal aldı. Galatasaray’ın hakkı yıllardır devamlı yeniliyor. Taraftarımızın bununla ilgili sıkıntısı var. Maçla ilgili çok iyi olmadığımızı söyledim, bunun altını çizeyim. Diğer yandan da VAR hakemlerinin bugünkü oyuna etkisi bizim için üzücü şekildeydi. Hakem atamalarından mutsuzuz. Sadece aleyhimize giden VAR görüntüleri var. Umarım bununla ilgili adım atılır ve düzenleme yapılır. Hakemlerle ilgili mutsuzluk her hafta takımların söylenmesine yol açıyor."
"Bu kadar kaliteli oyuncuların daha az top kaybı yaşaması gerektiğini söyledim. Sahada bu kadar ayaklar varken bu kadar top kaybı olması bizim için olumsuz. Son bir ayda ikinci maça çıktık. Bu bizi bir şekilde olumsuz etkiledi. Ara vermek de bazen oyuncuların devamlılığında sıkıntıya yol açabiliyor. Doğruyu yaptığımızda çok kolay şekilde rakip kaleye gittik. Üretkenliğimiz daha fazla olabilirdi. Oyuncularıma güveniyorum. Galatasaray taraftarı merak etmesin. Ligin daha 10. haftası. Bunun dönüşü de olacak. Şampiyonluk yolunda aldığımız yara. Bunu en kısa zamanda oyuncularımla birlikte tedavi edeceğiz. Bize ve oyuncularımıza güvensinler. Tekrar aynı havayı yakalayacağız. Kritik bir karşılaşmaydı. Kazandığımızda daha yukarılara çıkacaktık. Bundan etkilenmeyeceğiz. Şampiyonluk inancından hiçbir zaman vazgeçmeyiz. Daha iyi oynamamız gerektiğinin de farkındayız. Bunula ilgili çok çalışacağız."
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder