13 Ekim 2022 Perşembe

CR7 ve 700 Gol


 Cristiano Ronaldo, Everton karşısında attığı golle kulüp kariyerindeki 700. golünü attı.

🟢 Sporting Lisbon - 5 gol 🔴 Manchester United - 144 gol ⚪️ Real Madrid - 450 gol ⚫️ Juventus - 101 gol
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