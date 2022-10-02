Okan Hocadan Açıklamalar

Ceza sahasında topla buluşma sayımız 40’ın üstünde. Bu rakam gol beklentisini de yüksek tutuyor. Çok kaliteli işler yapamadık. Asıl sorunumuz sonlandırma. Rakip ceza sahasına ve çevresine çok rahat bir şekilde gittik. Kendi kalitemizin, Galatasaray kalitesinin altında kaldık. Bugünkü sıkıntımız bugün için buydu. Maçın 11-11’lik bölümünü değerlendirdiğimizde ön baskıları doğru yaptık. Toplar kazandık. Rakibe çok fazla geçiş şansı vermedik. İlk yarı bir-iki pozisyon dışında yan hakemin bayrak kaldırdığı, sonra oyunun devam edip kalemizde pozisyon olduğu an vardı. Onun dışında çok net pozisyonlar vermedik. Daha iyisini yapmamız gerekirdi. Baskımız, mücadelemiz, alan paylaşımımız çok iyiydi.”
“Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da değişikliklerimiz oldu. Mata-Mertens değişikliği bundan önce oldu. Santrfor alalım dedik. Oyunun devamında çıkarttığımız oyuncular kötü oynamayan isimlerdi. Yerine Haris Seferovic gibi orjinal, ceza sahası içinde bulunacak bir santrfor almak istedik. Sergio’nun duran top ve üçüncü bölgede bitirici özelliğini kullanabileceğini düşündük. Maçın sonu istediğimiz gibi olmadı ama genel olarak iyi bir oyun vardı. İki takımın da altını çizeceği şey, stadın çok kötü bir zemini vardı. Zemin inanılmaz kötüydü. Top çok sekti. Bu zeminde bu kalitede bir maç çıkması zor olan bir şeydi. İki takım da bunu başarmaya çalıştı. Bu zeminde çıkabilecek en iyi kalite çıktı diyebilirim.”
“Oyuncu değişiklikleri yapıyoruz. Ligdeki tüm takımların ortak sorunu Türk oyuncu değişikliği zorluğu. Yabancı oyuncuyu yabancı ile değiştirebiliyorsunuz. Türk oyuncu değiştirmede, hamle yapmakta zorlanıyorsunuz. Şu anda büyük sıkıntımız genel olarak bu. Oyuncuları takıma monte etmeye çalışıyoruz. Bugün Mata girdi ve üçüncü bölgede iyi işler yaptı. Kilit paslar atabilen bir oyuncu. Midtsjö oyunun genelinde iyiydi. Oyundan çıkmaması da gerekebilirdi. Orada usta bir ayak Sergio’yu tercih ettik. Rashica da girdi ve en iyisini yapmaya çalıştı. Kazanamadığımız için üzgünüz. Oyun olarak iyi işler yaptık. Son bölümde rakibin kontraataklarında sıkıntı yaşadık. Oyunun genelinde iyi oynayan taraftık. “
“Seyirci maça büyük bir keyif kattı. Onlara da teşekkür edelim. Seyircimiz bize inanılmaz destek verdi. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum.
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