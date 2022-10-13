13 Ekim 2022 Perşembe

Salah'tan Hat Trick


 👑 Mohamed Salah ⚽⚽⚽

🔥 UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick yapan futbolcusu.
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