13 Ekim 2022 Perşembe

Fiorentina & Terim


Giuseppe Taglialatela: "Şu an dünyanın en iyileri olarak Guardiola ve Klopp'u gösterelim. Terim'in döneminde bu isimler Lippi ve Trapattoni'ydi. Terim de onlar kadar iyi bir teknik direktördü."

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