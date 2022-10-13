13 Ekim 2022 Perşembe

Çok Başka Seviyeb


 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup etabında üst üste 32 maç yenilmeyerek bu alanda tarihe geçti.

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