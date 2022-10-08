8 Ekim 2022 Cumartesi

Messi'den Yeni Rekor


 Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'nde 40 farklı takıma gol atan ilk futbolcu oldu.

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