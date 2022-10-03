3 Ekim 2022 Pazartesi

Tarih Yeniden Yazıldı


 🔵 Tarihte hiçbir Manchester City oyuncusu, Manchester United'a karşı Premier Lig'de hat-trick yapmamıştı.

📅 02.10.2022'de 2 oyuncu bunu başardı... 3️⃣ Erling Haaland 3️⃣ Phil Foden
Ortayı Yapan zaman:
Etiketler: , , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 