8 Ekim 2022 Cumartesi

Hat Trick Canavarı EH


 Bazı Premier League efsanelerinin, 3 hat-trick'e ulaştıkları maç sayısı... #PL

🇳🇴 Erling Haaland - 𝟴 𝗠𝗔𝗖̧ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Michael Owen - 48 maç 🇳🇱 Ruud van Nistelrooy - 59 maç 🇪🇸 Fernando Torres - 64 maç 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Andrew Cole - 65 maç 🇺🇾 Luis Suarez - 71 maç
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