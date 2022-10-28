28 Ekim 2022 Cuma

Ribery'nin Vedası


 Arjen Robben: "Her şey için teşekkür ederim. Saha içinde ve dışında seninle birlikte olmak büyük bir zevkti. Başardığın her şeyle gurur duymalısın. 'Robbery'nin bir parçası olabildiğim ve bundan sonra da olacağım için çok gururluyum."

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