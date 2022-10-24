Mertens'ten Açıklama

Açıkçası yazık oldu. İlk yarıda bir kırmızı kart gördük. Bunun kırmızı kart olup olmadığını da bilmiyoruz. İyi oynadık, fırsatlar yakaladık. Çok erken bir kırmızı kart doğrudan maça etki etti. Biz iki takım arasında maç oynuyorduk ama bu karar doğrudan maçı etkiledi.”
Mertens, gol sevinciyle ilgili kendisine yöneltilen soruya ise şu şekilde yanıt verdi: “Umuyorum bu devam eder. Bundan daha önemlisi bizim üç puan kazanmamız. Kırmızı karttan önce çok güzel oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart çok fazla maçı etkiliyor.”
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