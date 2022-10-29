Mata'dan Açıklama

Öncelikle çok mutluyum tabii ki. İlk golümü resmi maçta attığım için. Golü attığımda skor 2-0 olduğu ve maçın bitmesine az kaldığı için kazandığımız anlamına geliyordu o yüzden de çok mutlu oldum. Taraftarlar biz sıkıntı yaşadığımız zaman da bizim yanımızda oluyorlar. Bu gol aynı zaman da onlar içindi. Bu maçta olanlar için de önceki maçlarımızda olanlar için de attım bu golü.”
“Dünya Kupası arasından önce iki maçımız kaldı. Bu yüzden de çok önemliydi bu maçı kazanmak. İki tane çok önemli, zorlu rakiplere karşı maçımız olacak. Onların ikisini de kazanıp, araya o şekilde girip iyi bir mücadeleyle liderlik için savaşmaya devam etmek istiyoruz. Şehirde ve kulüpte kendimi çok mutlu hissediyorum. Galatasaray taraftarı gerçekten beni çok iyi kucakladı. Aynı zamanda Türk halkı da beni aynı şekilde karşıladı. O yüzden burada olduğum için çok mutluyum. Yarın biliyorum ki çok önemli bir gün. Umarım herkes çok güzel bir gün geçirir. Galatasaray taraftarı daha da mutlu olacaktır bu üç puanla birlikte.”
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