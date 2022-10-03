3 Ekim 2022 Pazartesi

Üç Maç Üst Üste Hat Trick


 🎯 Erling Haaland, Premier League tarihinde üst üste 3 iç saha maçında da hat-trick yapan ilk futbolcu!

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