1 Ekim 2022 Cumartesi

Barcelona ve Galatasaray Forması Giyenler


 🔵🔴 Barcelona ve Galatasaray 🟡🔴 forması giyen isimler:

Gheorghe Hagi Gheorghe Popescu Frank de Boer Giovani dos Santos Arda Turan Inaki Pena Yusuf Demir
Ortayı Yapan zaman:
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