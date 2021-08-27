27 Ağustos 2021 Cuma

Yılın Teknik Direktörü


 Şampiyonlar Ligi’nde Yılın Teknik Direktörü: Thomas Tuchel

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