17 Ağustos 2021 Salı

Kerem Bu Sezon Parlıyor


 Dün akşam yaşanan rezaletten bağımsız sezona çok çok iyi başladı ve geçen sezona göre 8+3 kuralından ayrı olarak hak ederek 11 oyuncusu oldu bana göre. Topla dönüşü,hızı,asist özellikleri ve gol becerisi ile büyük katkı verecek.

Ortayı Yapan zaman:
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