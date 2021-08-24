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Muslera'dan Açıklama
“Bugünkü 3 puan gerçekten çok değerliydi. Çok çok mutluyuz. Sezonu da erken açtık. Uzun zamandır oynayan bir Galatasaray var. Bugünkü performansımıza bakarsak da 3 puanı hak eden bir Galatasaray vardı. Devamlı sağlı sollu ortalar, duran toplar, oyunu devamlı domine eden bir Galatasaray takımı vardı. Birçok pozisyona girdik. Sonucu daha da farklı olabilirdi. Golün son dakikalarda gelmesi belki daha da güzel oldu. Önemli bir 3 puan kazandığımızı düşünüyorum. Bize karşı biliyorsunuz genelde tüm rakipler topun arkasında kapalı savunma yapıyor. Onları açmak çok da kolay olmuyor. Bugün de elimizden geleni yaptık kapalı savunmayı açmak için. Sonunda 3 puan aldığımız için çok mutluyum.”
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