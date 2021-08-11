Gerçekten çok iyi bir duygu. Fantastik bir takıma geldim, fantastik taraftarları ve statları var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Galatasaray'ın, geldiğim yer olan Kopenhag'ın stadında 2000 yılında yaşadığı hikayeyi biliyorum. Değerli bir hikaye bu. Daha önce de söylediğim gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum.”
“Fatih Terim hocamızla çalışacak olmaktan ve yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Tabii ki bu fantastik statta taraftarımızla birlikte olmak için sabırsızlanıyorum. Daha önce YouTube’da bazı videoları seyrettim. Beni neyin beklediğini biliyorum.”
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